Otobüs şirketlerinden kritik bayram uyarısı

Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte memleketlerine gitmek isten vatandaşlar biletlere akın etti. Sektör yetkilileri bilet fiyatlarının arttığını ve ilave sefer konulduğunu ancak biletlerin her an tükenebileceğini belirtti.

Otobüs şirketlerinden kritik bayram uyarısı

9 günlük Kurban Bayramı tatilini memleketinde geçirmek isteyen vatandaşlar otogarlara akın etti.

Kurban Bayramı tatili öncesinde 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda otobüs biletleri tükenmeye başladı. Ek seferler için hazırlık yaptığını söyleyen seyahat firması yetkilisi Cem Kıral, “Normal seferlerimiz doldu, ilave seferleri hazırlamaktayız. Son güne bırakanların yer bulmaları imkansız oluyor” dedi.

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olarak belirlenmesinin ardından otobüs biletleri satılmaya başlandı. Tatil bölgelerine veya memleketine gitmek isteyenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nın yolunu tuttu. Normal seferlerde boş koltuk kalmazken seyahat firmaları ilave seferler için hazırlıklara başladı. Sektör yetkilileri bilet fiyatlarında da artış yaşandığını ifade etti.

“BİLET SATIŞLARI ŞU ANDA TÜKENMEK ÜZERE”

Kamil Koç firmasının yetkilisi Cem Kıral, “Bilet satışları şu anda tükenmek üzere. Normal seferlerimiz doldu, ilave seferleri hazırlamaktayız. Arife gününe kadar tüm seferlerimiz dolu durumda. Güzel bir bayram geçireceğimize inanıyoruz. Kazasız, belasız bir bayram olur, hepimiz için. Okullar kapanıp, üniversite sınavı bittikten sonra bayram hazırlığı başlıyor. O süre zarfında da geçen yıla göre yoğunluk aynı durumda” dedi.

“SON GÜNE BIRAKTIKLARI ZAMAN YER BULMALARI İMKANSIZ OLUYOR”

Bayram öncesi bilet fiyatlarının arttığını ifade eden Kıral, “Son dönemlerde yakıta gelen zamlardan dolayı ufak bir fiyat artışımız olacak. Vatandaşların erkenden bilet alması daha iyi olur. Bilet alımını son güne bıraktıkları zaman yer bulmaları imkansız oluyor. Şu an bilet almak isteyenler, bilet bulabilir. Bilet almayı son güne bırakanlar yer bulmakta problem yaşayabilir” diye konuştu.

“BİLETLERİ İKİ GÜN ÖNCEDEN ALMIŞTIK”

Bayram için memleketine dönen Emirhan Top, “Öğrenciyim, Bursa Yenişehir’e gidiyorum. Yurt ile ilgili işlemler vardı, onları hallettim. Final sınavlarımız da bitti. Bayram yaklaşıyor, eve dönüyoruz. Hem yakınları ziyaret edeceğiz. Biletleri iki gün önceden almıştık. Şu an biletler tükenmiş. Şu an bir yoğunluk var” şeklinde konuştu.

“15 GÜN ÖNCE YER AYIRTTIM”

Elazığ’a yolculuk yapan Gürsel Çolak, “Yolculuğumuz Elazığ’a. Her sene Elazığ’a gidiyoruz. Bu yıl kurban bayramına denk geldiği için 2 hafta önceden gidiyoruz. Kurbanımızı orada keseceğiz. 15 gün önce yer ayırttım, bir hafta öncede aldım. Ben bilet konusunda bir sıkıntı çekmedim. Ama bundan sonra bilet alacaklar sıkıntı çekebilir” şeklinde konuştu. (İHA)

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