Otobüs şoförü çok dikkatliydi. Bağıra bağıra geldi

Brezilya’da kaydedilen videoda dikkatsiz bir vinç şoförü, otoyolda bulunan gişelere hızını kesmeden ilerliyor. Vincinde bulunan sepet kısmını dikkate almayan şoförün gişelere girmesi ile sepet kısmı gişe kolonunu yıkıyor.

O sırada yan şeridinde bulunan ve yolcu taşıdığı düşünülen bir otobüs şoförünün dikkati olası faciayı önlüyor. Vincin dikkatsizliğini fark eden şoför gişelere girmeden hızını kesiyor ve aracını durduruyor.

Vinç sepetinin çarptığı gişe kolonu ise yıkılarak gişelerin bir kısmını kullanılamaz hale getiriyor.

Trafikte yapılan bir anlık hataların, dikkatsizliğin nelere mal olabileceğini gözle önüne seren video, trafik kurallarının ne kadar hayati olduğunu birkaç saniyede özetler nitelikte oldu.