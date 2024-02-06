Otobüs şoförü çok dikkatliydi. Bağıra bağıra geldi

Osmancan Erok
Otobüs şoförü çok dikkatliydi. Bağıra bağıra geldi
Bir iş makinesinin aşırı hızlı ve kontrolsüz bir şekilde otoyolda bulunan gişelere girmesi esnasında vincin sepet kısmının gişe kolonu yıkması kaydedildi. Arkadan gelen otobüs şoförünün dikkati büyük bir faciayı engelledi.

Brezilya’da kaydedilen videoda dikkatsiz bir vinç şoförü, otoyolda bulunan gişelere hızını kesmeden ilerliyor. Vincinde bulunan sepet kısmını dikkate almayan şoförün gişelere girmesi ile sepet kısmı gişe kolonunu yıkıyor.

O sırada yan şeridinde bulunan ve yolcu taşıdığı düşünülen bir otobüs şoförünün dikkati olası faciayı önlüyor. Vincin dikkatsizliğini fark eden şoför gişelere girmeden hızını kesiyor ve aracını durduruyor.

Vinç sepetinin çarptığı gişe kolonu ise yıkılarak gişelerin bir kısmını kullanılamaz hale getiriyor.

Trafikte yapılan bir anlık hataların, dikkatsizliğin nelere mal olabileceğini gözle önüne seren video, trafik kurallarının ne kadar hayati olduğunu birkaç saniyede özetler nitelikte oldu.

Son Haberler
Biden’dan yeni bir gaf daha. 28 yıl önce ölen Başkanla karıştırdı Dünya
Biden’dan yeni bir gaf daha. 28 yıl önce ölen Başkanla karıştırdı
6 Şubat anmasında depremzedelerden AKP adayına tepki Gündem
6 Şubat anmasında depremzedelerden AKP adayına tepki
3 gün yardım gitmedi asker kışladan çıkartılmadı. Diri diri öldüler Gündem
3 gün yardım gitmedi asker kışladan çıkartılmadı. Diri diri öldüler
Ancelotti kolunu omzuna attı ve kulağına bakın ne fısıldadı. Arda Güler şaşkına döndü Spor
Ancelotti kolunu omzuna attı ve kulağına bakın ne fısıldadı. Arda Güler şaşkına döndü
Van'da bir çığ evi yıktı Gündem
Van'da bir çığ evi yıktı
Ateş püskürmek deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Ateş püskürmek deyimi ne anlama geliyor?
Kastamonu’da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı Yerel Haberler
Kastamonu’da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı