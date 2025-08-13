Otobüs şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Kaynak: AA
Kayseri'de halk otobüsü şoförü, fenalaşan kadın yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye götürdü.

Mevlana İstasyon Caddesi-Yoğunburç arasında çalışan otobüse binen kadın yolcu, araç seyir halindeyken fenalaştı.

Araçtaki yolcular, rahatsızlanan kadına yardım etmeye çalıştı.

Durumu fark eden otobüs şoförü Turgut Toprak, güzergahını değiştirerek kadını Kayseri Devlet Hastanesine götürdü.

Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay anı ise halk otobüsünün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, otobüste fenalaşan kadının yere düşmesi ve diğer yolcuların müdahalesi yer alıyor.

