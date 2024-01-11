Otobüs şoförüne evire çevire dövdüler. Saldırganların elinden yolcular kurtardı

Bursa’da bir belediye otobüsü şoförü olan Mustafa S., yanlış park eden bir araç yüzünden durağa yanaşamadı. Mustafa S. , bu nedenle araç içindeki sürücü ve yanındakilerle tartıştı. Bunun üzerine çıkan tartışma sonunda aracın sahibi ve yanındaki 3 kişi otobüse bindi.

3 KİŞİ OTOBÜSE DALIP SALDIRDI

Otobüse binen 3 kişi, Mustafa S.'yi darp etmeye başladı. Otobüsteki yolcular, saldırganları durdurmak için müdahale ettiler. Saldırganlar otobüsten indirilirken, Mustafa S., polise haber verip şikayetçi oldu.

SALDIRI ANI SANİYE SANİYE KAMERADA

Öte yandan, saldırı anı otobüsün güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

KORKU DOLU ANLAR

Görüntülerde; otobüs şoförünün duraktaki araç sahibine yanlış park ettiğini söylediği, otobüsün kapısı açılınca şoförle duraktakiler arasında çıkan kavgayı, 3 kişinin şoförü tekme ve yumrukla yaraladığını, bazı yolcuların saldırganları otobüsten çıkarmaya çalıştığını ve otobüste yaşanan korku dolu anları gösteriyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.