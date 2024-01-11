Otobüs şoförüne evire çevire dövdüler. Saldırganların elinden yolcular kurtardı

Kaynak: DHA
Otobüs şoförüne evire çevire dövdüler. Saldırganların elinden yolcular kurtardı
Bursa'da belediye otobüsü şoförü Mustafa S., durağa araç park etme nedeniyle tartıştığı 3 kişi tarafından dövüldü. Otobüs şoförünü 3 saldırganın elinden yolcular kurtarırken, dehşet anları saniye saniye kameralara yansıdı.

Bursa’da bir belediye otobüsü şoförü olan Mustafa S., yanlış park eden bir araç yüzünden durağa yanaşamadı. Mustafa S. , bu nedenle araç içindeki sürücü ve yanındakilerle tartıştı. Bunun üzerine çıkan tartışma sonunda aracın sahibi ve yanındaki 3 kişi otobüse bindi.

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3 KİŞİ OTOBÜSE DALIP SALDIRDI

Otobüse binen 3 kişi, Mustafa S.'yi darp etmeye başladı. Otobüsteki yolcular, saldırganları durdurmak için müdahale ettiler. Saldırganlar otobüsten indirilirken, Mustafa S., polise haber verip şikayetçi oldu.

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SALDIRI ANI SANİYE SANİYE KAMERADA

Öte yandan, saldırı anı otobüsün güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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KORKU DOLU ANLAR

Görüntülerde; otobüs şoförünün duraktaki araç sahibine yanlış park ettiğini söylediği, otobüsün kapısı açılınca şoförle duraktakiler arasında çıkan kavgayı, 3 kişinin şoförü tekme ve yumrukla yaraladığını, bazı yolcuların saldırganları otobüsten çıkarmaya çalıştığını ve otobüste yaşanan korku dolu anları gösteriyor.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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