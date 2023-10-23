Otobüs şoförüne saldırdı, defalarca yumrukladı

Aydın’da fazla yolcu aldığı için tartıştığı belediye otobüsü şoförü Mürşit Şenocak’ı defalarca yumrukladı.

Otobüs şoförüne saldırdı, defalarca yumrukladı

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Cumhuriyet'in haberine göre, Aydın'ın Çine ilçesinde öğlen saatlerinde Efeler-Çine arasında yolcu taşımacılığı yapan belediye otobüs şoförüyle bir kadın yolcu arasında, 'Fazla yolcu aldın' tartışması çıktı.

Çine’ye gitmek için bindiği otobüste fazla yolcu olması ve boş koltuk bulamamasından dolayı elini kapıya çarptığı ve bu yüzden yüzüğünün zara gördüğünü iddia etti.

Şoför Mürşit Şenocak ise otobüsün 54 yolcu kapasiteli olmasına rağmen içerde 51 yolcu olduğunu bu nedenle 4 yolcu daha alabileceğini söyledi.

Bu sırada kadının yanındaki Mehmet Y., otobüs şoförü Şenocak'a saldırıp darp etti. Diğer yolcuların araya girmesiyle saldırgan otobüsten indirildi.

Şoför Şenocak ise polisi arayıp şikayetçi oldu. Olay otobüsün içindeki kameralara tarafından görüntülendi.

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