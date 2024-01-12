Otobüs şoförünü darp eden 3 şüpheli serbest bırakıldı

Dün Osmangazi ilçesinde gerçekleşen olayda, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüsün şoförü Mustafa Semiz, durakta park halinde olan araç yüzünden durağa yanaşamadı. Caddenin üzerinde duran Semiz, durağa park eden sürücü N.Ö. ve yanındaki şahıslar M.Ö. ve A.Ö.’yü yanlış park ettiklerini söyleyerek uyardı.

Çıkan tartışmada, 3 kişi Mustafa Semiz’e saldırdı. Semiz’i yumruklayıp tekmeleyen şahıslar, otobüsün içindeki vatandaşlar tarafından zorlukla otobüsten indirilebildi. Şoförün ihbarıyla, olay yerine polis ekipleri geldi. 3 saldırgan gözaltına alındı ve savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Saldırgan şahısların, otobüs Şoföründen şikayetçi olduğu iletildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.