Otobüse arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kaynak: İHA
Otobüse arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir motosiklet, özel halk otobüsüne çarptı. Meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi İstasyon Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Ö.Ö. kontrolündeki motosiklet, A.A. kontrolündeki şehir içi özel halk otobüsüne arkadan çarptı.

Meydana gelen kazada, motosikletten düşen sürücü yaralanırken, çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Yaralanan kişinin durumunun iyi olduğu belirtildi.

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