Otobüse durağına silahlı saldırı: 3 yaralı

Çorum’da bir otobüs durağına yapılan silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.

KAYNAK: AA
Otobüse durağına silahlı saldırı: 3 yaralı

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Çorum’da bir otobüs durağına silahlı saldırı düzenlendi. Durakta bekleyen 5 kişiden 3’ü yaralandı.

Çorum'un Gülabibey Mahallesi Yenidoğan 4. Sokak'ta bir otobüs durağında bulunan 5 kişiye M.E. tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.

Saldırıda durakta bulunan E.C.A, D.T. ve S.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Olayı gerçekleştiren saldırgan yapılan aramalar sonucu yakalanırken, yara almadan kurtulan ve olay yerinden kaçan iki kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

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