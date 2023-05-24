Otobüste can pazarı. 22 yolcu ölümden döndü

İHA'nın haberine göre, olay, sabah saat 07.00 sıralarında Mersin-Antalya D-400 karayolunda Anamur ilçesi Uçarı Mahallesi sınırlarında meydana geldi.
Antalya'dan gelen Metro firmasına ait yolcu otobüsünün motor kısmından dumanlar ardından da alevler çıkmaya başladı.
Bu sırda sürücü otobüsü sağ şeride çekerek içinde bulunan 22 yolcuyu tahliye etti. Bölgeye polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerin müdahalesine rağmen otobüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının motor aksamından çıkmış olabileceği tahmin ediliyor.