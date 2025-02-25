Otobüste dehşet anları! Benzin dökerek otobüsü yaktı

Altındağ'ın Ulus semtinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Çankaya'dan M.D. idaresindeki belediye otobüsüne binen A. K.'nin yanındaki benzini şoför kabinine dökerek ateşe verdiği öğrenildi. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri ruh sağlığı bozuk olan ve çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen A. K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Hafif yaralı şoför M. D.'nin ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olduğu öğrenildi. Olay anında otobüste saldırgan ve şoför harici kimsenin olmadığı aktarıldı.