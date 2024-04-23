Otobüste Fransız kızları rahatsız eden sığınmacılar dayakla dışarı atıldı

Kaynak: Haber Merkezi
Otobüste Fransız kızları rahatsız eden sığınmacılar dayakla dışarı atıldı
Sığınmacılar halk otobüsünde Fransız kızları rahatsız edince, otobüsteki vatandaşlar sığınmacıları yaka paça dışarı attı. O anlarda sığınmacılardan biri çevresindekilere inat dil çıkarıp kameralara poz verdi.

Dünya çapında bir sorun haline gelen sığınmacılar bu kez de halk otobüsünde kızları rahatsız etti.

Nerede çekildiği bilinmeyen görüntülerde bir grup sığınmacının Fransız kızları rahatsız ettiği anların sonrası cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

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Sığınmacıların otobüste bulunan diğer vatandaşlar tarafından yaka paça dışarı atıldığı görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Bir sığınmacının dışarı atıldığı anlarda bile vatandaşlarla dalga geçtiği ve insanlara bakarak dil çıkardığı görüldü.

Otobüsün dışında olanları izleyen kadınların ise şaşkınlıkla bakakaldığı anlar kameraya yansıdı.

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