Otobüste hırsızlık şoku! Altın Kolye Çalındı: Hırsız kameraya takıldı

Kaynak: DHA

Kayseri’de bir kişi, özel halk otobüsünde seyahat ederken altın kolyesini düşürdü. Kadının şikâyetçi olması üzerine yapılan soruşturma polis otobüsün içerisindeki kameraları izlenerek tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin özel halk otobüsünde seyahat ederken 50 bin TL değerindeki altın kolyesini düşürmesi ve bir kadın tarafından alınmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından incelenen kamera ve saha çalışmalarında şüphelinin Ş.B. olduğu belirlendi.

Şüpheli, belirlenen adresinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Altın kolye sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan Ş.B. ise polis merkezine götürüldü.

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