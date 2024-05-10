Otobüste yolcunun telefonunu gasbeden şüpheli yakalandı

Kaynak: DHA
Otobüste yolcunun telefonunu gasbeden şüpheli yakalandı
Konya’da belediye otobüsünde Suriye uyruklu Hasan K.'nin elindeki cep telefonunu çalan Hakkı K. (17), polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanıp, tutuklandı. Bulunan telefon ise sahibine teslim edildi.

2 Mayıs’ta saat 09.30 sıralarında Uzunharmanlar Mahallesi Mehmet Aytaç Caddesi’nde meydana gelen olayda, Hasan K., evine gitmek için şehir merkezinden belediye otobüsüne bindi. Otobüs, mahallede bir durağa yaklaştığı esnada bir şahıs, Hasan K.’nin elindeki cep telefonunu alıp, otobüsten koşarak kaçtı. Hasan K., cep telefonunun bulunması için yakındaki polis karakoluna giderek şikayetçi oldu.

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Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Hasan K.’ye otobüse bindiği ilk duraktaki güvenlik kamera kayıtlarından, yolcuları tek tek gösterdi. Hasan K. de görüntülerden şüpheliyi tespit etti. Güzergahtaki 23 otobüs durağının çevresi ile bölgedeki 70 güvenlik kamera kayıtları incelendi. Mahallede oturan bir vatandaşta eşkali tespit edilen kişinin ön adının Hakkı olduğunu belirtti. Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, şüphelinin, o bölgede oturan babaannesini zaman zaman ziyarete gelen Hakkı K. olduğunu belirledi. Hakkı K., Karatay ilçesindeki Saraçoğlu Mahallesi’ndeki evlerinde gözaltına alındı. Evde gerçekleştirilen aramada da çaldığı cep telefonu ele geçirildi. Telefon sahibine geri verildi.

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Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen Hakkı K. de çıkarıldığı hakimlikçe ‘yağma’ suçundan tutuklandı.

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