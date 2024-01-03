Otobüsü durdurup kaçırdılar. Polis her yerde onları arıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Otobüsü durdurup kaçırdılar. Polis her yerde onları arıyor
Meksika'nın Tamaulipas eyaletinde 30 Aralık gecesi Grupo Senda'ya ait bir otobüsü durduran silahlı saldırganlar, 36 göçmeni silah zoruyla indirerek kaçırdı.

Meksika'nın Tamaulipas eyaletinde bir grup silahlı kişi, 30 Aralık gecesi Meksika'nın Tamaulipas kentinde Grupo Senda'ya ait bir otobüsü durdurdu. Otobüs Matamoros şehrine giderken durduruldu ve otobüsteki 36 yolcu silah zoruyla inmek zorunda kaldı.

Tamaulipas Güvenlik Sözcüsü Ofisi, olayı saat 22.00'den kısa bir süre sonra Matamoros-Reynosa otoyolunda meydana gelen bir “olay” olarak nitelendirdi. Reynosa kentinden ayrılan 9570 numaralı otobüs, yolculuğun yarısında silahlı kişiler tarafından durduruldu.

Yetkililer, yolcuların tehdit edildiğini ve otobüsten inmeye zorlandıklarını doğruladı ancak daha fazla gözaltına alınıp alınmadıklarını açıklamadı veya nerede olduklarına dair ayrıntı vermedi.

Tamaulipas Başsavcılığı, güvenlik güçlerinin olay üzerine harekete geçtiğini ve göçmenlerin bulunması için geniş çaplı operasyon başlattığını bildirdi.

Meksika Ordusu, Ulusal Muhafızlar ve Devlet Muhafızları olaya müdahale etti ve otobüs operatörünün raporunun ardından otobüse Matamoros karargahına kadar eşlik etti.

Doğrulanmamış raporlar, yolcuların yalnızca bir kısmının Matamoros'taki terminale ulaşabildiğini ileri sürdü. Bu olay, Aralık ayı başında aynı bölgede yaşanan göçmen kaçırma girişimini hatırlatıyor.

12 Aralık'ta Reynosa'daki Futura hattı otobüsündeki bir grup Venezuelalı göçmen, bir grup silahlı kişi tarafından kaçırılma girişimiyle karşı karşıya kaldı. Yolcular, ulaşım şirketi personelinin kendilerine sahte bilet sattığını ve terminalden ayrıldıktan kısa bir süre sonra silahlı kişiler tarafından durdurulduklarını iddia etti.

Yolcular, ulaşım şirketi ile suç grupları arasında bir gizli anlaşma olduğundan şüphelenerek saldırıya direnmeyi, otobüsün camlarını kırmayı ve güvenli bir şekilde Reynosa'ya dönmeyi başardılar.

Her iki olay da Tamaulipas bölgesindeki gezginlerin karşılaştığı tehlikelere dikkat çekiyor ve bölgedeki toplu taşımanın güvenliğine ilişkin endişeleri artırıyor. Yetkililer, olaylara veya silahlı müdahaleyle bağlantılı olarak yapılan tutuklamalara ilişkin henüz daha fazla ayrıntı vermedi.

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