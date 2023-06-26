Otogarda bayram zammı. Dün 800 TL olan bilet bugün 1000 lira. Fırsatçılıkta bugün

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması sonrası çok sayıda vatandaş memleketlerine gitmeye çalışırken Otogara bayram zammı geldi. Dün 800 lira olan bilet fiyatının 100 liraya çıkması sonrası fırsatçılara tepki yağdı. Vatandaşlar “Ramazan gelince de herkes din iman dersi veriyor” dedi.

Otogarda bayram zammı. Dün 800 TL olan bilet bugün 1000 lira. Fırsatçılıkta bugün

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından memleketlerine ya da tatil bölgelerine gitmek isteyenler, İstanbul otogarında yoğunluk oluşturmayı sürdürüyor. Otogar giriş ve çıkışında araç yoğunluğu yaşanırken, yolcular bilet bulmakta zorlanıyor.

Otogardaki tatil hareketliliği bugün de devam ederken, otobüs firmalarının koyduğu ek seferler de doldu. Bilet bulamayan bazı vatandaşlar fiyatların yüksekliğinden şikayetçi oldu. Antep'te turizm firması temsilcisi olan Ali Kıran, yoğunluk nedeniyle İstanbul otogarına geldiğini söyledi. Antep'ten 50 araç alarak İstanbul'a geldiğini anlatan Kıran, "Günlük 5 araç çıkarıyoruz. Piyasada araba bulunmuyor. Vatandaşlar Gaziantep ve Adana'ya gidemiyor. Birçok insan burada mağdur oldu. Burada 4-5 gün yatan işçiler var. Memleketine gidecek, gidemiyor. Biz de bu sorunları gidermek için Gaziantep'ten bomboş araba çıkartıp getiriyoruz. Düne kadar 800 liraya vatandaşı gönderiyorduk, bugün ücretler 1000 lira oldu." diye konuştu.

Kardeşi ile otogarda kaldıklarını ifade eden yolcu Nafile Öztürkmen ise "Normalde 2 gün önce Gaziantep'e almamız gereken bir bilet 600 lira iken bugün 1000 lira deniyor. En iyi firmaların sunduğu fiyat 600 lira. Ek sefer çıkaracaklar ve ek seferin bütün maliyetini almaya çalışıyorlar. Fırsatçılara imkan verilmemeli." dedi.

Batman yolcusu Ayhan Uçar da otogarda saatlerdir bilet bulmak için beklediğini belirterek "Çocuklarım beni bekliyor. Bu gece otogarda yattım. Hiç yer yok. Büyüklerimizden rica ediyorum. Firmalar farklı fiyatlar söylüyor." ifadelerini kullandı.

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