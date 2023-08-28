Otogarda silahla rastgele ateş açıp küfürler savurdu

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda polis ekiplerine küfürler savuran ve elindeki silah ile peş peşe havaya ateş eden maganda, çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntüler, sosyal medyada tepki topladı.

KAYNAK: DHA
Otogarda silahla rastgele ateş açıp küfürler savurdu

Yanında bulunan kişilerle birlikte havaya ateş ederek polislere küfür eden maganda, cep telefonu ile çektiği görüntüleri daha sonra sosyal medya hesabında paylaştı.

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Paylaştığı videolar sosyal medyada tepki toplarken, magandanın daha öncede aynı yere havaya ateş ederek küfürler savurduğu görüntüleri sosyal medya da paylaştığı öğrenildi.

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Başka bir paylaştığı görüntüde adının 'Salvator Salih' olduğunu söyleyen maganda, yanında bulunan kişiler ile eline aldığı bıçak ile herkesi keseceğini söyleyerek o görüntüleri de paylaştı.

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