Otogarda silahlar konuştu

Kaynak: AA
Otogarda silahlar konuştu
Şanlıurfa’da şehirler arası otobüs terminalinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1'i polis 10 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da şehirler arası otobüs terminaline gelen bir grup ile terminal içerisinde bilet satışı yapan firma yazıhanesinde bulunan kişiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle silah ve sopaların kullanıldığı kavga çıktı.

Terminal içerisindeki polisler kavgaya müdahale etmek istedi.

Olayda biri polis memuru 11 kişi yaralandı, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Halil Deveci hayatını kaybetti.

Yaralı polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kavga anı ise bölgedeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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