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Otogarda uyuşturucu krizi geçiren şahsın üzerinden çıkanlar şoke etti

Konya'da otogarda kriz geçirdiği anlaşılan şahsın üzerinde polis tarafından yapılan aramada 78 adet hap ele geçirildi.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 17:25
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Otogarda uyuşturucu krizi geçiren şahsın üzerinden çıkanlar şoke etti
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Konya Akşehir'de İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, otogarda bir şahsın kriz geçirdiğine dair ihbar üzerine adrese sevk edildi.

Şahsın uyuşturucu krizine girmiş olabileceğini değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, M.E.A. isimli şahsın üst aramasında 78 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Uyuşturucu haplara el konulurken şüpheli M.E.A, olay yerine çağrılan ambulans ile Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavisi biten şüpheli hakkında “Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak suçundan işlem yapıldı.

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