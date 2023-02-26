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Otogarda uyuşturucu paketini alırken yakalandı

Bodrum'dan otobüsle gönderilen yaklaşık 2 kilo uyuşturucuyu otogarda teslim almaya çalışan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 17:32
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Otogarda uyuşturucu paketini alırken yakalandı
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İHA

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre Güvercinlik Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Güvercinlik Yol Kontrol Noktası'nda durdurdukları yolcu otobüsünün bagajında uyuşturucu madde arama köpeği ‘Efor’ ile birlikte arama yaptı. Efor, bagajda bulunan bir pakete tepki verdi.

Paketin sahibinin otobüste olmadığı belirlenince Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde otobüs otogara kadar takip edildi. Otogarda şüpheli A.T. isimli şahıs, paketi teslim aldığı esnasında müdahale edildi.

Yapılan kontrolde paket içerisinde bin 808 gram skunk esrar ve 164 gram kokain ele geçirildi. A.T. isimli şahıs gözaltına alınırken, hakkında adli işlem başlatıldı.

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