Otomatik ödeme talimatı olanlar dikkat. Hesaplarınızı mutlaka kontrol edin

Yüksek enflasyon ve ekonomik kriz nedeniyle Türkiye’de birçok vatandaş hayatlarını kredi kartından idame ettirmeye çalışıyor. Kredi kartı borçları biriken vatandaşların birçoğu kredi kartı borcunu ödeyemez duruma geliyor.

Bankalar ise son zamanlarda kredi kartı faiz ve nakit avans çekimlerinde faizlerini artırdı. Bankalar faizlerin yanında müşterilerden otomatik ödeme talimatlarından kaynaklı olarak kesintiler yapıyor.

“BANKALAR MÜŞTERİLERDEN HABERSİZ OTOMATİK ÇEKİM YAPIYOR”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Avukat Ali Kızılay, Son zamanlarda otomatik ödeme talimatları ile ilgili şikayetlerle sık sık karşı karşıya geldiklerini belirterek, “Özellikle müvekkillerimizin hesap özetlerini kontrol ettiklerinde otomatik ödeme talimatlarından kaynaklı masraf kesintisi hatta yerine o masraf kesintileri ile birlikte faiz işletildiği gibi hususlarda şikayetler bize de gelmeye başladı. Bununla ilgili içeriklerini araştırdığımızda gerçekten de bankalar tarafından kimi zaman sözleşmelere yazılmadan müşterilere kredi kartları verilirken otomatik ödeme talimatlarından kaynaklı kesinti yapılmayacağı belirtilerek kart verildiği ve daha sonrasında da tüketicinin haberi olmadan şartlar değiştirilerek masraf kesintisi olduğu ve faiz işletildiği görülmektedir” ifadelerini kullandı.

“SÖZLEŞMEDE ESASLI BİR DEĞİŞİKLİK YAPILACAKSA BUNUN 1 AY ÖNCEDEN YAZILI BİR ŞEKİLDE BİLDİRİLMESİ GEREKİYOR”

Bankaların Tüketici Kanunu’nun 4. maddesine göre sözleşmede tek taraflı bir değişiklik yapamayacağını hatırlatan Kızılay, “Vatandaşlarımızın öncelikle bunu bilmesi gerekiyor. Ayrıca sözleşmede esaslı bir değişiklik yapılacaksa bunun 1 ay önceden yazılı bir şekilde bildirilmesi gerekiyor. Aksi durumda sözleşmeye böyle bir madde eklenmiş ve bu durum müşteri ile müzakere edilmemiş ise bununla ilgili olarak yine tüketicinin belirli hakları vardır” dedi.

“VATANDAŞLAR GERİYE DÖNÜK 10 YILLIK KESİNTİYİ TALEP EDEBİLİR”

Kızılay, vatandaşların geriye dönük 10 yıllık kesintiyi talep edebileceklerini belirterek, “Burada hukuken haksız şart olarak nitelendiriliyor. Bunun oluşabilmesi için satıcı tarafından belirlenen şartın müzakere edilmeden sözleşmeye eklenmiş olması gerekiyor. Yine aynı şekilde tarafların hak ve yükümlülüklerinden tüketici aleyhine bir dengesizlik oluşturulması bu durumun da iyi niyet kurallarına aykırı olması gerekiyor. Bu 3 şart birlikte gerçekleşmiş ise biz burada haksız şartın varlığından bahsedebiliyoruz. Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yaparak bu ücretleri talep ve tahsil etme imkanları mevcuttur” ifadelerini kullandı.