BMW elektrikli oldu asfaltı resmen ağlatacak. Türkiye satış fiyatı belli oldu

Kaynak: Cumhuriyet
BMW elektrikli oldu asfaltı resmen ağlatacak. Türkiye satış fiyatı belli oldu
BMW 5 Serisi'nin elektrikli versiyonu i5eDrive 40, 7 Serisi'nin konforunu ve 3 Serisi'nin dinamizmiyle harmanlandı. Drive40 218 HP'lik gücü ve 400 Nm'lik torkuyla 0-100 km/s hızlanmayı 7,9 saniyede gerçekleştiriyor.

Hayatımıza 1972 yılında giren BMW 5 Serisi 52 yıldır kullanıcılarına hitap etmeye devam ediyor. Mühendisler 5 Serinin elekli modeli olan İ5'i üretti. Elektrikli yapısıyla İ5 farklı teknolojilere sahip.

Drive40'ın 593 beygirlik gücü biri ön aksta diğeri arkada olmak üzere iki elektrik motorundan alıyor. Burada 389 beygir gücü ve 435 Nm tork üreten yeni modeli, tek bir elektrik motoru kullanarak arka tekerlekleri tahrik eden 335 beygirlik eDrive40'tan önemli ölçüde daha da güçlendi.

Yeni model, şu anda satışta olan iki modelle aynı 84,3 kWh batarya paketine sahip olacak. eDrive40'ın 475 kilometre maksimum menzilinden ziyade M60'ın 410 kilometrelik menziline daha yakın olacağı tahmin ediliyor.

Drive40 donanımının fiyatı 71 bin 95 dolar.

Arkadan itişli BMW i5 eDrive40 Türkiye'de 3 milyon 879 bin 700 TL'den satılıyor.

4 tekerlekten çekişli BMW i5 6 milyon 338 bin 500 TL'den satılıyor.

Drive40'ın Türkiye'de 5 milyon TL'den satılabilir.

kapak-121443.jpg

bbbbwxx.jpg

cq5dam-resized-img-1680-large-time1625584117626.jpg

İlgili Haberler
Elektriğin gücü! Yeni Renault Megane E-Tech serisi
Elektriğin gücü! Yeni Renault Megane E-Tech serisi
Son Haberler
15 yaşındaki çocuk Farah Zeynep Abdullah’ı bulmak için evden kaçtı. Ailesi Müge Anlı’ya başvurdu Magazin
15 yaşındaki çocuk Farah Zeynep Abdullah’ı bulmak için evden kaçtı. Ailesi Müge Anlı’ya başvurdu
MSB duyurdu: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Yerel Haberler
MSB duyurdu: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Sinan Ateş cinayetinde emri veren gizli örgüt nerede? Mehmet Yılmaz açıkladı Gündem
Sinan Ateş cinayetinde emri veren gizli örgüt nerede? Mehmet Yılmaz açıkladı
Bebek sahibi aileleri kahreden haber Ekonomi
Bebek sahibi aileleri kahreden haber
Kenya'da selden dolayı can kaybı 169'a yükseldi Dünya
Kenya'da selden dolayı can kaybı 169'a yükseldi
Panathinaikos başkanını çıldırttı. Fatih Terim'in biletini kestiler Spor
Panathinaikos başkanını çıldırttı. Fatih Terim'in biletini kestiler
Elektriğin gücü! Yeni Renault Megane E-Tech serisi Otomotiv
Elektriğin gücü! Yeni Renault Megane E-Tech serisi