BMW elektrikli oldu asfaltı resmen ağlatacak. Türkiye satış fiyatı belli oldu

Hayatımıza 1972 yılında giren BMW 5 Serisi 52 yıldır kullanıcılarına hitap etmeye devam ediyor. Mühendisler 5 Serinin elekli modeli olan İ5'i üretti. Elektrikli yapısıyla İ5 farklı teknolojilere sahip.

Drive40'ın 593 beygirlik gücü biri ön aksta diğeri arkada olmak üzere iki elektrik motorundan alıyor. Burada 389 beygir gücü ve 435 Nm tork üreten yeni modeli, tek bir elektrik motoru kullanarak arka tekerlekleri tahrik eden 335 beygirlik eDrive40'tan önemli ölçüde daha da güçlendi.

Yeni model, şu anda satışta olan iki modelle aynı 84,3 kWh batarya paketine sahip olacak. eDrive40'ın 475 kilometre maksimum menzilinden ziyade M60'ın 410 kilometrelik menziline daha yakın olacağı tahmin ediliyor.

Drive40 donanımının fiyatı 71 bin 95 dolar.

Arkadan itişli BMW i5 eDrive40 Türkiye'de 3 milyon 879 bin 700 TL'den satılıyor.

4 tekerlekten çekişli BMW i5 6 milyon 338 bin 500 TL'den satılıyor.

Drive40'ın Türkiye'de 5 milyon TL'den satılabilir.