Otomobil 200 metreden dereye düştü

Kaynak: DHA
Otomobil 200 metreden dereye düştü

Siirt’in Eruh ilçesinde bir otomobil 200 metreden dereye düştü. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Ali Özkan’ın kontrolünü yitirdiği plakası öğrenilemeyen otomobil, 200 metre yüksekliğindeki uçurumdan dereye düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, AFAD, UMKE, Eruh Arama ve Kurtarma (ERKUT) ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, hurdaya dönen araçtaki Ali Özkan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta sıkışan Özkan’ın cansız bedeni ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla çıkarıldı. Özkan’ın cenazesi, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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