Otomobil alacaklar dikkat. Uyarı bu kez galericilerden geldi

Son zamanlarda otomobil piyasasında hareketli günler yaşanırken, galericiler ise bayilerin sıfır araç satışına ilişkin uyarılarda bulunuyor.

Otomobil alacaklar dikkat. Uyarı bu kez galericilerden geldi

İHA’ya konuşan ve bayilerin internet satış fiyatına göre fiyat belirlediğini söyleyen oto galerici Murat Açıkgöz, "Bayi şu anda liste fiyatına göre değil de, sarı sayfalara göre, internet rakamına göre araç satıyor. Yani 1 milyonluk bir araç var ama internette bu araç 1 milyon 200 bin liraya binici bulabiliyor. Bayi de bu aracı 1 milyon 180 bin liraya ya da 1 milyon 170 bin liraya satıyor. Bu sene bayiler para kazanıyor" dedi.

Ramazan Bayramı'nda otomobil piyasasında hareketlilik başladı. Sıfır veya ikinci el otomobillerin satış fiyatı artmaya devam ederken, araç sıkıntısı da yaşanıyor.

Oto galerici Murat Açıkgöz, sadece Türkiye'de değil, dünyada fiyatların yükseldiğinin altını çizerek, "Biz de bundan payımızı aldık. Türkiye'de otomobil fiyatları çok yüksek. Çok aşırı yüksek diyebilirim. Bunun en büyük sebebi ise koronavirüs döneminde üretimde olan sıkıntılardan kaynaklanıyor. Gelişen nüfus ile araç ihtiyacı fazlasıyla ortaya çıkınca böyle bir sorun ortaya çıktı. Bayramda bunun ekstra tuzu biberi olmuş durumda" dedi.

"BAYİLER 'PARAYI BEN KAZACAĞIM' DİYOR"

Piyasada sıfır araç sorunu yaşandığını kaydeden Açıkgöz, "Sıfır araç bulmakta vatandaşlar zorluk çekiyor. Geçen seneye kadar sıfır araç alan herkes, aracı 50 ila 100 bin lira arasında kârı ile sattı. Bayiler bu sene de sistemi tam tersine çevirdiler. Bayiler 'Parayı ben kazanacağım' diyor. Bayi şu anda liste fiyatına göre değil de, sarı sayfalara göre, internet rakamına göre araç satıyor. Yani 1 milyonluk bir araç var ama internette bu araç 1 milyon 200 bin liraya binici bulabiliyor. Bayi de bu aracı 1 milyon 180 bin liraya ya da 1 milyon 170 bin liraya satıyor. Ekstra farklı hesaba para veya el altından nakit para alınıyor. Bu sene bayiler para kazanıyor ama sıfır araçlar internetteki gerçek web sitelerinde olan rakamlardan değil de, sarı sayfalarda olan rakamlar üzerinden satılıyor. Böyle bir sıkıntı var" şeklinde konuştu.

aw876624-01.jpg

aw876624-02.jpg

aw876624-03.jpg

aw876624-04.jpg

Öne Çıkanlar
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Son Haberler
Akhisar Belediyesi’nin kitap ve edebiyat festivali başlıyor Kültür Sanat
Akhisar Belediyesi’nin kitap ve edebiyat festivali başlıyor
Rusya'dan tehdit: G7 ihracatı yasaklarsa tahıl anlaşmasını sonlandırırız Dünya
Rusya'dan tehdit: G7 ihracatı yasaklarsa tahıl anlaşmasını sonlandırırız
THY’nin Hatay-İstanbul seferi iptal edildi. Yolcular ve yetkililer arasında tartışma yaşandı Güncel
THY’nin Hatay-İstanbul seferi iptal edildi. Yolcular ve yetkililer arasında tartışma yaşandı
Kılıçdaroğlu canlı yayında açıklıyor Siyaset
Kılıçdaroğlu canlı yayında açıklıyor
Kazakistan’da haftada 4 gün çalışma seçeneği geliyor Dünya
Kazakistan’da haftada 4 gün çalışma seçeneği geliyor
AKP’nin kalesinde Süleyman soylu boş meydana konuştu. Katılanlar gündem oldu Siyaset
AKP’nin kalesinde Süleyman soylu boş meydana konuştu. Katılanlar gündem oldu
Anayasa Mahkemesi nedir? Anayasa Mahkemesi ne zaman kuruldu? Keşfet
Anayasa Mahkemesi nedir? Anayasa Mahkemesi ne zaman kuruldu?