Otomobil atları biçti. 3'ü telef oldu

Düzce’de başıboş at sürüsüne çarpan otomobil zincirleme kazaya sebebiyet verdi. Olayda 5 araçta maddi hasar meydana gelirken, 5 atın 3’ü telef oldu 2’si ise yaralandı.

Otomobil atları biçti. 3'ü telef oldu

İHA'nın haberine göre, olay Gölyaka bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Düzce’den Gölyaka istikametine seyir halinde olan D.A. idaresindeki 54 AB 930 plakalı otomobil, aydınlatmanın olmadığı bölgede yolda bulunan başıboş at sürüsüne çarptı.

Çarpışmanın etkisi ile aynı güzergahta seyir eden 4 araç daha kazaya karıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, at sürüsüne çarparak zincirleme kaza meydana gelen bölgede yaptığı incelemede 5 atın 3’ünün telef olduğunu 2’sinin ise yaralandığını belirlendi.

Kaza sebebi ile tek şeritten verilen yol kaza yapan araçların ve telef olan atların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Yaralı atlar ise bölgeden kaybolurken, jandarma ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.

atttttt.jpg

aw045686-01.jpg

aw045686-02.jpg

aw045686-03.jpg

aw045686-04.jpg

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Son Haberler
Aslı Tandoğan'ın kovboy stili. Kızıyla alışverişe çıktı Magazin
Aslı Tandoğan'ın kovboy stili. Kızıyla alışverişe çıktı
Rize'de metrekareye 200 kg yağmur düştü Gündem
Rize'de metrekareye 200 kg yağmur düştü
Ejderkanı bitkisi dış kanamalara iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Ejderkanı bitkisi dış kanamalara iyi geliyor
Elazığ’da polisten zehir tacirlerine operasyon Gündem
Elazığ’da polisten zehir tacirlerine operasyon
Demet Şener'den yıllar sonra gelen Demet Akalın itirafı. ''Anlatıldığı gibi değil'' dedi Magazin
Demet Şener'den yıllar sonra gelen Demet Akalın itirafı. ''Anlatıldığı gibi değil'' dedi
Yalan söylediğini itiraf eden imama İsmailağa Cemaati sahip çıktı. Suriyelinin cesedi mis gibi kokuyordu demişti Gündem
Yalan söylediğini itiraf eden imama İsmailağa Cemaati sahip çıktı. Suriyelinin cesedi mis gibi kokuyordu demişti
Singapur’da araba almak isteyen 100 bin doları gözden çıkaracak. Bu fiyata araba dahil değil Dünya
Singapur’da araba almak isteyen 100 bin doları gözden çıkaracak. Bu fiyata araba dahil değil