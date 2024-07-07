Otomobil bahçe duvarına çarptı: 5 yaralı

Kaynak: İHA
Otomobil bahçe duvarına çarptı: 5 yaralı

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle otomobil bahçe duvarına çarptı. Kazada, 5 kişi yaralandı.

Meydana gelen kaza, Elazığ-Diyarbakır karayolunun 32’nci kilometresinde yaşandı. Alınan bilgilere göre, 06 KGL 74 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bahçe duvarına çarptı.

Korkunç kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ekipler, kaza yerinde soruşturma başlattı.

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