Otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı

Malatya-Kayseri D300 Karayolu üzerinde bulunan Darende ilçesinin Asağıulupınar Mahallesi mevkiinde trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Ş.T. yönetimindeki 16 JGY 76 alakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çelik bariyerlere çarparak kaza yaptı.

Kaza sonucunda sürücü ile birlikte araçta bulunan yolcular T.T. ve Z.D. isimli şahıslar yaralanırken, olay yerine gelen ambulanslarla hastanenin acil servisine sevk edildi. İtfaiye ekipleri de kaza yerinde araçta yakıt kaçağına karşı önlem aldı.

jandarma ekiplerinin kazayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.