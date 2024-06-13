Otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı

Malatya-Kayseri Karayolu üzeri Darende ilçesinde bir otomobilin çelik bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralanırken, olaya dair soruşturma başlatıldı.

Malatya-Kayseri D300 Karayolu üzerinde bulunan Darende ilçesinin Asağıulupınar Mahallesi mevkiinde trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Ş.T. yönetimindeki 16 JGY 76 alakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çelik bariyerlere çarparak kaza yaptı.

Kaza sonucunda sürücü ile birlikte araçta bulunan yolcular T.T. ve Z.D. isimli şahıslar yaralanırken, olay yerine gelen ambulanslarla hastanenin acil servisine sevk edildi. İtfaiye ekipleri de kaza yerinde araçta yakıt kaçağına karşı önlem aldı.

jandarma ekiplerinin kazayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

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