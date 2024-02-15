Otomobil bariyerlere ok gibi saplanarak paramparça oldu

Kaynak: İHA
Otomobil bariyerlere ok gibi saplanarak paramparça oldu
Kocaeli D100 Karayolu ile TEM Otoyolu ayrımında, seyir halinde olan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine otomobil bariyerlere saplandı.

İstanbul istikameti İzmit ilçesi Kuruçeşme mevkiinde meydana gelen kazada, kullanıcısının direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki bariyerlere ok gibi saplandı. Kazaya şahit olan vatandaşlar, 112 Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken aracın içinde sıkışan sürücü İ.K'yi, aracın içinden itfaiye ekipleri kurtardı ve sağlık ekiplerine teslim etti. Kazanın şiddetiyle otomobil paramparça olurken, kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili inceleme başlattığı belirtildi.

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