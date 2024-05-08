Otomobil bisikletli çocukların arasına daldı

Kulu'ya bağlı Dipdede Mahallesi'nde meydana gelen kazada, edinilen bilgiye göre, Y.Ö. yönetimindeki 42 AES 816 plakalı otomobil, mahalle kavşağında bisikletleri ile gezen çocuklara çarptı.

Kaza sonucu 12 yaşlarındaki H.B., M.B. ve Y.Y., bisikletlerinden yere savrularak yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.