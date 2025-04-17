Otomobil bisikletli gruba çarptı! Yaralılar var

Düzenleme: Kaynak: İHA
Otomobil bisikletli gruba çarptı! Yaralılar var

Muğla Fethiye’de bir otomobil sürücüsü seyir halinde iken aynı istikamete giden bisikletli gruba çarptı. Kazada 3 bisikletli yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, bugün saat 10.15 sıralarında Fethiye-Muğla karayolunun 13. kilometresinde, Göcek yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.T (70) yönetimindeki 48 D 3544 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan bisikletli gruba arkadan çarptı.

Kazada bisiklet sürücüleri Özgür A. (47), Rahmi G. (41) ve İlker M. (42) yaralandı. Kazada ağır yaralanan Özgür A. ve hafif yaralanan diğer bisikletçiler, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil bisikletli gruba çarptı! Yaralılar var

Otomobil bisikletli gruba çarptı! Yaralılar var

Otomobil bisikletli gruba çarptı! Yaralılar var

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