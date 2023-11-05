Otomobil Bursaray'ın bariyerine çarptı: 2 yaralı

Bursa’da otomobil Bursaray'ın bariyerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Otomobil Bursaray'ın bariyerine çarptı: 2 yaralı

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi mevkiinde, Mustafa G. (35) idaresindeki 10 ADF 524 plakalı otomobil, sürücüsünün idaresinden çıkarak Bursaray'ın bariyerine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araçta şoför Mustafa G. (35) ve yolcu konumunda bulunan Samet S. sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi, itfaiye ve polis sevk edildi. Kaza sonrası yolda metrelerce trafik oluştu. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. İlk müdahalenin ardından itfaiye ekiplerinin yardımıyla yaralılar, sıkıştıkları araçtan kurtarıldı. Yaralılar, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.

aw069423-02.jpg

aw069423-03.jpg

aw069423-04.jpg

aw069423-05.jpg

aw069423-06.jpg

Öne Çıkanlar
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği parayı müfettişler neden askıya aldı?
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği parayı müfettişler neden askıya aldı?
Süper Kupa maçı ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa maçı tarihi belli oldu mu?
Süper Kupa maçı ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa maçı tarihi belli oldu mu?
Kızılcık Şerbeti 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Bihter filmi konusu nedir? Bihter fragmanı yayınlandı mı?
Bihter filmi konusu nedir? Bihter fragmanı yayınlandı mı?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 3 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 3 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 139. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 139. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
İsmailağa Cemaatinin yeni hedefi Acun Ilıcalı oldu. Boykot çağrısında bulundular Gündem
İsmailağa Cemaatinin yeni hedefi Acun Ilıcalı oldu. Boykot çağrısında bulundular
O kırışıklıkları olanlar dikkat Sağlık
O kırışıklıkları olanlar dikkat
ChatGPT’ye yeni rakip geldi. Elon Musk yapay zekaya da el attı Teknoloji
ChatGPT’ye yeni rakip geldi. Elon Musk yapay zekaya da el attı
O besinlerden uzak durun Sağlık
O besinlerden uzak durun
5 Kasım Pazar TV yayın akışında ne var? 5 Kasım Pazar bugün hangi diziler var? Magazin
5 Kasım Pazar TV yayın akışında ne var? 5 Kasım Pazar bugün hangi diziler var?
Dilan Polat Silivri Cezaevi’ne getirildi Gündem
Dilan Polat Silivri Cezaevi’ne getirildi
THY uçağı zorunlu iniş yaptı. Silahlı kişi ortalığı karıştırdı Gündem
THY uçağı zorunlu iniş yaptı. Silahlı kişi ortalığı karıştırdı