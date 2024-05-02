Otomobil camına çarpan kuşa kalp masajı yaptı

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen olayda, Cumhuriyet Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'nde seyir halinde olan bir otomobilin camına çarpan bir kuş, yere düştü. Durumu fark eden esnaf Diana Yılmaz, hareketsiz yatan kuşa müdahale etmek için hemen harekete geçti.

Kuşun nefes almadığını gören Yılmaz, parmağıyla kuşun göğsüne kalp masajı yapmaya başladı. Bir süre sonra yeniden nefes almaya başlayan kuşa, su ve yem verildi. Bu anlar, esnaf arkadaşı Funda Ergül tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.