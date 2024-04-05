Otomobil çay yatağına uçtu

Kaynak: İHA
Otomobil çay yatağına uçtu
Çanakkale'de otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyeti kaybetti. Yol kenarındaki kaldırıma çarpan otomobil çay yatağına uçtu. Kazada bir kişi yaralandı.

İsmetpaşa Mahallesi Metin Oktay Caddesi üzerinde 17 AAC 775 plakalı otomobiliyle gitmekte olan Berivan Gölbaşı Koç aracının hakimiyetini kaybetti.

Yol kenarındaki kaldırıma çarpan otomobil, çarpmanın etkisiyle çay yatağına uçtu.

Kazayı gören diğer sürücüler hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri sıkıştığı otomobilden sürücü Koç’u çıkardı.

İlk müdahalenin ardından ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi’ne kaldırılan sürücü tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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