Otomobil çay yatağına uçtu

İsmetpaşa Mahallesi Metin Oktay Caddesi üzerinde 17 AAC 775 plakalı otomobiliyle gitmekte olan Berivan Gölbaşı Koç aracının hakimiyetini kaybetti.

Yol kenarındaki kaldırıma çarpan otomobil, çarpmanın etkisiyle çay yatağına uçtu.

Kazayı gören diğer sürücüler hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri sıkıştığı otomobilden sürücü Koç’u çıkardı.

İlk müdahalenin ardından ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi’ne kaldırılan sürücü tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kaza ile ilgili inceleme başlattı.