Otomobil değil sanki 'hayvanat bahçesi'. İçinden 42 cins hayvan çıktı

Kaynak: AA
Otomobil değil sanki 'hayvanat bahçesi'. İçinden 42 cins hayvan çıktı

Türkiye'ye giriş yapmak için Pazarkule Sınır Kapısı'na gelen bir otomobilde kanguru, alpaka, papağan, uçan sincap ve Patagonya marası gibi 42 cins hayvan ele geçirildi.

Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak için sınır kapısında gelen Yunanistan plakalı otomobil, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Kaçakçılık ve İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından arandı.

Otomobilin arka bagajında 3 alpaka 3 kanguru, 1 Patagonya marası; otomobilin içinde de 12 papağan, bazıları yavru 23 uçan sincap (pteromyini) yakalandı. Yaşanan olayın ardından sürücü gözaltına alındı.

Yakalanan hayvanlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmek üzere yola çıktı.

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