Otomobil dere yatağına yuvarlandı: 3 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Otomobil dere yatağına yuvarlandı: 3 yaralı

Adıyaman’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bir otomobil dere yatağına yuvarlandı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Adıyaman merkeze bağlı Güzelyurt Köyü yakınlarında kaza meydana geldi.

İddiaya göre, Osman K. idaresindeki 02 BA 385 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda takla atarak yol kenarındaki dere yatağına yuvarlandı.

Meydana gelen kaza sonucunda otomobil içerisinde bulunan Derya K. (26), Ali Asaf K. (2), Melih İsa K. (6) yaralanırken, kaza yerine sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, kaza yerine gelen ekiplerce yapılan ilk müdahale sonrası Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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