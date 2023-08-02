Otomobil dereye uçtu: 4 yaralı

Trabzon Beşikdüzü ilçesinde bir otomobilin Ağasar Deresine uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Otomobil dereye uçtu: 4 yaralı

Kaza Beşikdüzü-Şalpazarı Karayolu'nun 11. kilometresindeki Çıtlaklı mahallesi Kaymakçı-Değirmeyanı yol ayrımında meydana geldi.

aw000140-03.jpgEdinilen bilgiye göre, Ayşe.K idaresindeki 16 SAH 93 plakalı araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 50 metreden Ağasar Deresine uçtu.

aw000140-05.jpgKazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 1’i çocuk 4 kişi kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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