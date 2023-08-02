Otomobil dereye uçtu: 4 yaralı

Kaza Beşikdüzü-Şalpazarı Karayolu'nun 11. kilometresindeki Çıtlaklı mahallesi Kaymakçı-Değirmeyanı yol ayrımında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ayşe.K idaresindeki 16 SAH 93 plakalı araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 50 metreden Ağasar Deresine uçtu.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 1’i çocuk 4 kişi kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

