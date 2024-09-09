Otomobil devinde büyük kriz. İşçiler 200 aracın anahtarına el koydu

Otomobil fabrikasında çalışanlar tesiste gelecekte üretilmek üzere herhangi bir model tahsis edilmeyince, işçilerle işveren arası gerildi. Bu gerginlik çalışanların 200 otomobilin anahtarına el koymasıyla birlikte had safhaya çıktı. Bunun üzerine firmanın yönetimi üretime ara verdi.

ÜRETİM DURDU

Audi'nin Brüksel fabrikasının yönetimi, Volkswagen Grubu tarafından tesise gelecekte üretilmek üzere herhangi bir model tahsis edilmemesinin ardından çalışanlarla yaşanan gerilim sonrası alınan son kararları açıkladı.

Yönetim, işçilerin üretimi normal şekilde sürdürmediği ve el konulan araba anahtarlarını teslim etmediği sürece fabrikanın kapalı tutulacağını, bu süreçte çalışanlara ödeme de yapılmayacağını bildirdi.

FABRİKA ÖNÜNDE EYLEM

Öte yandan fabrika önünde bu sabah saatlerinde toplanan 150 kadar işçi, yönetimi protesto etti.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grubu'na ait Audi markası, temmuz ayında lüks segment elektrikli otomobil modeli Q8'in üretildiği ve yaklaşık 3 bin kişinin çalıştığı Brüksel fabrikasında talebin düşmesi nedeniyle yeniden yapılanmaya gidileceğini, söz konusu modellerin üretimine Meksika'da devam edileceğini açıklamıştı.

NE OLMUŞTU

Audi yönetimi, geçen hafta da Volkswagen Grubu tarafından Brüksel'deki fabrikaya üretim için hiçbir yeni model tahsis edilmediğini bildirmişti.

Çalışanlar fabrikada üretim için yeni bir model belirlenmesini bekliyordu.Bu durum ve geleceklerine yönelik belirsizlik fabrika çalışanlarını ve sendikaları rahatsız etmişti.

Geçen hafta fabrikada normal üretim yapmaya yeterli çalışan işbaşı yapmamıştı.Bu arada, Audi Brüksel çalışanları, yaşadıkları sorunlara dikkati çekmek üzere 16 Eylül'de Brüksel'de protesto düzenleyecek.