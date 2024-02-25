Otomobil elektrik direğine çarptı : 1’i ağır 3 yaralı

Kaynak: İHA
Otomobil elektrik direğine çarptı : 1’i ağır 3 yaralı
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir otomobilin beton elektrik direğine çarpması sonucu gerçekleşen kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Hürriyet Mahallesi Bahardere Caddesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, B.Y.Y. hakimiyetindeki otomobil sürücüsü, direksiyon kontrolünü kaybedince beton elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü B.Y.Y. ve E.Y.Y. ile K.K.K. isimli yolcular yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verilmesiyle adrese sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı, ambulanslarla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Diğer yandan, 3 yaralıdan 1’inin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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