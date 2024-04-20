Otomobil evin bahçesine uçtu

Ali Yazan - Ordu / YENİÇAĞ

Samsun'un Terme ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, edinilen bilgilere göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bir evin bahçesine uçtu. Kaza sonucu otomobil içerisindeki iki kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla Terme Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.