Kaza, Talatpaşa Mahallesi Eski İstanbul Caddesi’nde meydana geldi. Otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu M.Y.’ye ait ekmek fırınına girdi.
Çarpmanın etkisiyle fırından alışveriş yapan 2 kişi, 1 fırın çalışanı ve otomobil sürücüsü yaralandı.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Öte yandan yetkililer sık sık direksiyon başına geçenleri trafik kurallarına uymaları gerektiği konusunda uyarıyor.