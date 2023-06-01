Otomobil fiyatlarına dev zam

Otomobil markaları Haziran ayına girdiğimiz ilk gün itibariyle zamlı fiyatlarını açıklamaya başladı. Markalar araç fiyatlarına yüzde 2 ile yüzde 6 arasında zam yaptığını duyurdu.

Bahsi edilen zammı ilk duyurunca Tesla (Model Y’si ile) olurken , Toyota ve Honda da bugün zamlı fiyat listelerini yayınladı.

Tesla fiyatlarına yüzde 2 ile 6 arasında zam yaparken, Toyota ise zam oranını yüzde 2 ile 4 arasında belirledi.

TESLA’NIN YENİ FİYATLARI

Tesla, Türkiye’de sunduğu üç farklı Model Y seçeneğine Mayıs ayının ilk haftasına göre 100 bin TL ila 111 bin TL arasında zam uyguladı.

Model Y RWD 1.732.765 TL,

Tesla Model Y AWD Long Range 1.808.728 TL

Tesla Model Y AWD Performance 1.907.193 TL oldu.

HONDA’NIN YENİ FİYATLARI

Honda Civic Sedan ise Nisan ayına göre 120 bin TL zamlandı.

1.5L VTEC Turbo ECO Haziran ayı fiyatı 1,214,500 TL,

1.5L VTEC Turbo Benzin ise 1,187,500 TL’den 1,316,000 TL oldu.

TOYOTA’NIN YENİ FİYATLARI

Toyota Corolla 1.5 Visiyon Mayıs ayında 781,150 TL’den satışta iken gelen zam sonrası 812,400 TL’ye yükseldi.

1.5 Vision Multidrive S ise 815,150 TL’den 847,800 TL,

1.5 Passion X-Pack Multidrive S ise 1,090,250 TL’den 1,133,850 TL oldu.