Otomobil sürücülerinin doğru bildiği 5 yanlış

Editör: Osmancan EROK

Araç sahipleri mevcut ekonomik koşullarda otomobilinin mümkün olabildiğince uzun ömürlü olmasını sağlamaya çalışıyor.

Bu zaman kadar doğru olarak bilinen yanlışlar da bir bir gün yüzüne çıkıyor. Bu haberde 5 adet yanlış bilginin doğru derlendi.

İşte farkında olmadan aracımızın ömrünü tüketen o bilgiler....

1- MOTORU ISITMAK İÇİN 5 DAKİKA MOTORU ÇALIŞTIRMAK

Yeni gelişen teknoloji ile birlikte artık bir otomobili çalıştırmadan önce dakikalarca aracı ısıtmaya gerek yok.

Otomobilin kullanım kitapçığına bakıldığında motorun direkt enjeksiyon yöntemi ile çalıştığını görülecek.

Motoru ısıtmanın sebebi aracın en verimli yanmayı gerçekleştirmesi içindi. Fakat artık enjeksiyonlu otomobiller bunu direkt olarak sağlıyor.

2- ABS’NİN NORMAL FRENE GÖRE DAHA KISA MESAFEDE DURMASI

ABS güvenli bir sistem araçlarda bulunması gerekiyor. Ancak sistemin çalışma mantığı tam olarak kısa mesafede durmak için tasarlanmadı. ABS fren yaparken aracınızın kaymasını önleyen bir sistemdir.

3- ANTİFRİZİN SADECE KIŞIN KULLANILMASI

Antifrizin ilk görevi motor soğutma sıvınızın donmasını önlemektir. yazın antifrizin boşa durduğu düşünülürse o aracın tüm sıvı giderlerini paslanmaya karşı korumaktadır. Bu yüzden yılın 12 ayı antifriz kullanmak gerekir.

4- LASTİK BASINCINI DÜŞÜRMENİN YOL TUTUŞUNA ETKİSİ

bu madde tamamen şehir efsanesi ve fizik kurallarına aykırıdır. Bu tamamen ölçüm biçim yapılmadan ortaya atılmış bir iddiadır. Sebebini ise şuna yorarlar: lastiğin basıncı düşükse lastik asfalta daha çok oturur araba hem yolu daha fazla tutar hem de daha konforlu olur. Burada yoldan gelen tepki kuvvetleri, viraj içindeki merkezcil kuvvetler vs. her şeye zıt işlemler yapılır ve aracın yol dışına savrulması kolaylaşır. Yakıttan da tasarruf edilmez.

5- VİTES BOŞTAYKEN ARAÇ BENZİN YAKAR MI

“Vites boştayken araç benzin yakmaz” da yanlış bir bilgidir. Vites boşa alındığında motor stop etmemek için rölanti devrinde çalışmaya devam eder. Bu sırada da yakıt yakar. Ancak araç vitesteyken gaz verilmediğinde benzin yakmaz. Böylece yokuş inerken araç viteste olursa yakıt tasarrufu sağlanır.