Otomobil havalanarak takla attı: 5 yaralı

Olaya tanık olan bir vatandaş, yaşadığı şoku "Araba uçarak üzerimden geçti" sözleriyle ifade etti.

Kaza, Nevşehir-Kayseri yolunun Bozca köyü yakınlarında gerçekleşti.

38 AFR 424 plakalı aracın sürücüsü E.C.U., direksiyon kontrolünü yitirdikten sonra refüje çarptı ve araç havalanarak karşı şeride geçip takla attı.

Kazada, sürücü ve araçtaki diğer dört kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri hızla intikal etti.

Yaralılar, ilk yardım müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi, güvenlik güçleri kaza yerinde incelemelerde bulundu.

Hasar gören araç, incelemeler tamamlandıktan sonra çekici yardımıyla olay yerinden alındı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazayı gören Hacı Durmaz ise yaşadığı dehşet anlarını, "Kendimi korumak için hızlandım. Araba havada uçarak aracımızın arkasına düştü. Yaralıları kurtarmak için emniyet kemerlerini kesip onları araçtan çıkardık. Gerçekten üzerimizden uçtuğunu gördüm" şeklinde aktardı.