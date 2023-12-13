Otomobil hurdaya döndü manda ağır yaralandı

Orhangazi - Yalova Karayolu üzerinde kaza meydana geldi. Gece saat 00.00 sıralarında meydana gelen kazada, bir otomobil, mandaya çarptı.

Alınan bilgiye göre, Yalova istikametinden, Orhangazi istikametine doğru seyir halinde olan İtifet Çevik idaresindeki 16 BBN 293 plakalı bir otomobil Süpürgelik Mevkiinde aniden yola çıkan ve yaklaşık 500 kiloluk bir mandaya çarptı. Manda yaralandı, otomobil hurdaya döndü.

MANDA YARALANDI OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

Kazada sürücü Atifet Çevik ile küçük kızının içinde bulunduğu otomobil hurdaya dönerken, otomobilin çarptığı manda ise yaralandı. Polis ekipleri kaza yerinde önlem alırken, yaralı mandaya veterinerler müdahale etti.

Trafik, hurdaya dönen otomobil ve mandanın kaldırılması ile normale döndü.