Otomobil içinden 8 kaçak göçmen çıktı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, sürücüsünün ihtara uymadığı, polisin takibiyle durdurulan otomobilde 8 kaçak göçmen ekipler tarafından yakalandı.

Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurmaya çalıştı. Ancak sürücü yoluna devam etti. Polis ekipleri ise arabanın peşine düştü. Malazgirt yoluna giren araç durdurulup sürücü yakalandı. Araçta yapılan kontrollerde arka koltukta ve bagajda 8 kaçak göçmen çıktı. Göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen otomobil sürücüsü gözaltına alındı. 8 kaçak göçmen ise sınır dışı işlemleri için Bitlis İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne getirildi.