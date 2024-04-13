Otomobil ile beton pompası kamyonu çarpıştı: 1 Ölü

Kaynak: DHA
Otomobil ile beton pompası kamyonu çarpıştı: 1 Ölü
Samsun'un Asarcık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile beton pompası kamyonu kafa kafaya çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Yunus Dilmeç (20) hayatını kaybetti.

Kaza, Gündoğdu Mahallesi'nde bu akşam saatlerinde meydana geldi. Yunus Dilmeç'in kullandığı otomobil, karşı yönden gelen beton pompası kamyonu ile çarpıştı.

Olay yerine sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil içinde sıkışan ve ağır yaralanan Yunus Dilmeç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Ancak tüm çabalara rağmen Dilmeç'in hayatını kaybettiği belirtildi.

Kazaya karışan beton pompası kamyonunun şoförü ise gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

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