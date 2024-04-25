Otomobil ile cip çarpıştı. 4 yaralı

Arapçiftliği mahallesinde meydana gelen kazada, edinilen bilgilere 2892. Sokak üzerinde seyir halinde olan N.K. yönetimindeki 07 NEK 07 Hyundai marka cip, 2930. sokakta seyir halinde olan Berika K. kontrolündeki 81 AAE 047 plakalı Volkswagen marka otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle ile otomobil fındıklığa uçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan cip içerisindeki Necip K., Seher K., Nisa K. ve Yağmur K., daha sonra ambulanslarla hastaneye sev edildi.

Kaza sebebi ile kontrollü verilen yol araçların kaldırılmasından sonra normale döndü.