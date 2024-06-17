Otomobil ile cip çarpıştı. Yaralılar var

Kaynak: DHA
Otomobil ile cip çarpıştı. Yaralılar var

Bursa’da otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 1’i bebek 6 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde cip ve otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Yaralananlar arasında 1 çocuk ve 1 bebek de bulunuyor. Kazada ciple çarpışan otomobil çarpışmanın etkisiyle duvara çarptı.

Kazada otomobildeki Nevriye İ. (35), Zhavriya M. (41), Melek A. (41), Nesibe D. (39) ile cipteki Selin P. (4) ve Serra P. (1) yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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