Otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 1'i ağır, 28 yaralı

Uşak'ta otomobil ile işçi servisi çarpıştı. Kazada 1'i ağır 28 kişi yaralandı.

Uşak-İzmir Karayolu’nda 14 Ocak 2025 tarihinde, H.Y. yönetimindeki 35 Z 3335 plakalı otomobil, Gediz Kavşağı’na geldiğinde aynı yönde ilerleyen B.P.’nin kullandığı 64 S 0342 plakalı işçi servisine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil savrulurken, işçi servisi yan yattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

112 sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından, otomobil sürücüsü, otomobildeki iki yolcu ve işçi servisinde bulunan 24 işçi, çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Olay yerine gelen Uşak Valisi Naci Aktaş, yetkililerden bilgi aldı ve gazetecilere açıklama yaptı. Vali Aktaş, kazada toplamda 28 kişinin yaralandığını belirterek, 1 kişinin durumunun ağır olduğunu, ölüme dair bir bilgi bulunmadığını aktardı. Yaralıların tedaviye alındığı ve durumu ağır olan kişinin sağlık durumunun takip edildiği ifade edildi.

İŞÇİ SERVİSİ GECE VARDİYESİNE GİDİYORDU

Olay yerinde yapılan incelemeler sonucunda, işçi servisinin Uşak Tekstil Organize Sanayi Bölgesi’ne gece vardiyasına giden işçileri taşıdığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı ve olayla ilgili detaylı araştırmalar sürdürülüyor.

VALİ, YARALILARA GEÇMİŞ OLSUN DİLEDİ

Vali Naci Aktaş, hastaneye giderek yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti. Aynı zamanda yaralıların ailelerine de bilgilendirmelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.