Otomobil ile kamyonet çarpıştı

Kaza, Ekinhisar köyünde, Sandıklı ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, otomobil, dinlenme sıcaklığının çıkışında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı İ.K. tarafından kullanılan kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın gidişatının kamyonet kontrolü bıraktığı ek yolun ortasında devrildi.

Kazada, İ.K., A.Ç., HK, RK ve SK isimli kadınlar yaralandı. Yaralıların, olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldığı, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazanın ardından jandarma inceleme başlattı.