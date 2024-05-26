Otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı. Yaralılar var

Hızar Mahallesi’nde yaşanan kazada, N.A.'nın sürdüğü 54 AL 572 plakalı otomobil ile O.A. kontrolündeki 54 AKK 143 plakalı minibüs kafa kafaya çarpıştı.

Yaşanan kazada otomobil sürücüsü N.A. ve otomobilde yolcu olarak seyahat eden bir kişi ile minibüsteki yolculardan H.K. ve H.D. çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kazanın ihbar edilmesi sonrası bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri aktarıldı.

Kaza mahallinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Meydana gelen kazayla ilgili inceleme başlatıldı.