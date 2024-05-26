Otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı. Yaralılar var

Kaynak: İHA
Otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı. Yaralılar var

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Hızar Mahallesi’nde yaşanan kazada, N.A.'nın sürdüğü 54 AL 572 plakalı otomobil ile O.A. kontrolündeki 54 AKK 143 plakalı minibüs kafa kafaya çarpıştı.

aw213127-01.jpgYaşanan kazada otomobil sürücüsü N.A. ve otomobilde yolcu olarak seyahat eden bir kişi ile minibüsteki yolculardan H.K. ve H.D. çeşitli yerlerinden yaralandı.

aw213127-02.jpgKazanın ihbar edilmesi sonrası bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri aktarıldı.

aw213127-03.jpgKaza mahallinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

aw213127-04.jpgMeydana gelen kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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